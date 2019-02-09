Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'da Çöken Binada Ölenlerin Cenaze Namazı) Aslında Şu Anda Musallada...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'da çöken binada ölenlerin cenaze namazı) Aslında şu anda musallada bize nasihatte bulunuyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'da çöken binada ölenlerin cenaze namazı) Aslında şu anda musallada bize nasihatte bulunuyorlar. Buradan bizim de nasibimizi almamız lazım. Adımlarımızı da buna göre atmamız lazım. Temenni ediyorum ki biz buradan vaaz-u nasihati alıp, geleceğimizi de buna göre inşallah tayin ederiz, belirleriz."

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