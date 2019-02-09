Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'da Çöken Binada Ölenlerin Cenaze Namazı) Aslında Şu Anda Musallada...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'da Çöken Binada Ölenlerin Cenaze Namazı) Aslında Şu Anda Musallada...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'da çöken binada ölenlerin cenaze namazı) Aslında şu anda musallada bize nasihatte bulunuyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'da çöken binada ölenlerin cenaze namazı) Aslında şu anda musallada bize nasihatte bulunuyorlar. Buradan bizim de nasibimizi almamız lazım. Adımlarımızı da buna göre atmamız lazım. Temenni ediyorum ki biz buradan vaaz-u nasihati alıp, geleceğimizi de buna göre inşallah tayin ederiz, belirleriz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:26 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kartal, Güncel
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