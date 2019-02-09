Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'da Çöken Binadan Kurtarılan Yaralıların Olduğu Hastaneye Geldi.
27 dakika önce
IHAAW125807-SIY/09-02-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'da çöken binadan kurtarılan yaralıların olduğu hastaneye geldi.
IHAAW125807-SIY/09-02-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Kartal
'da çöken binadan kurtarılan yaralıların olduğu hastaneye geldi. 09.02.2019 12: 58: 07 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:05 Kaynak: İHA
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