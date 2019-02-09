Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kartal'da Hayatını Kaybeden 16 Vatandaşımıza Allah'tan Rahmet Diliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kartal'da Hayatını Kaybeden 16 Vatandaşımıza Allah'tan Rahmet Diliyorum"

5 dakika önce

IHAAW114459-ASA/09-02-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kartal'da hayatını kaybeden 16 vatandaşımıza Allah'tan Rahmet diliyorum" 09.02.2019 11: 44: 59 TSI NNNN.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
IHAAW114459-ASA/09-02-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kartal'da hayatını kaybeden 16 vatandaşımıza Allah'tan Rahmet diliyorum" 09.02.2019 11: 44: 59 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:50 Kaynak: İHA

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