Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kartal'da Hayatını Kaybeden 16 Vatandaşımıza Allah'tan Rahmet Diliyorum"
5 dakika önce
IHAAW114459-ASA/09-02-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kartal'da hayatını kaybeden 16 vatandaşımıza Allah'tan Rahmet diliyorum" 09.02.2019 11: 44: 59 TSI NNNN.
IHAAW114459-ASA/09-02-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kartal'da hayatını kaybeden 16 vatandaşımıza Allah'tan Rahmet diliyorum" 09.02.2019 11: 44: 59 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:50 Kaynak: İHA
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