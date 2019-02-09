Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kartal'daki Bir Binanın Çökmesiyle Orada Enkaz Altında Kalarak Ebediyete...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kartal'daki Bir Binanın Çökmesiyle Orada Enkaz Altında Kalarak Ebediyete...

3 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kartal'daki bir binanın çökmesiyle orada enkaz altında kalarak ebediyete uğurladığımız 16 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kartal'daki bir binanın çökmesiyle orada enkaz altında kalarak ebediyete uğurladığımız 16 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:51 Kaynak: AA

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