Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kartal'daki Bir Binanın Çökmesiyle Orada Enkaz Altında Kalarak Ebediyete...
3 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kartal'daki bir binanın çökmesiyle orada enkaz altında kalarak ebediyete uğurladığımız 16 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kartal'daki bir binanın çökmesiyle orada enkaz altında kalarak ebediyete uğurladığımız 16 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:51 Kaynak: AA
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