Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'daki Çöken Bina) Buradan Almamız Gereken Dersler Var"
1 saat önce
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enkaz alanında incelemede bulunması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'daki çöken bina) Buradan almamız gereken dersler var"
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın enkaz alanında incelemede bulunması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Kartal
'daki çöken bina) Buradan almamız gereken dersler var"
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:05 Kaynak: AA
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