Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'daki Çöken Bina) Buradan Almamız Gereken Dersler Var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'daki Çöken Bina) Buradan Almamız Gereken Dersler Var"

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enkaz alanında incelemede bulunması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'daki çöken bina) Buradan almamız gereken dersler var"

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enkaz alanında incelemede bulunması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Kartal'daki çöken bina) Buradan almamız gereken dersler var"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:05 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kartal, Güncel
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