Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) Adaletin ancak ulusal ve uluslararası mahkemeler eliyle...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) Adaletin ancak ulusal ve uluslararası mahkemeler eliyle...

54 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) Adaletin ancak ulusal ve uluslararası mahkemeler eliyle tecelli edeceğine inanıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) Adaletin ancak ulusal ve uluslararası mahkemeler eliyle tecelli edeceğine inanıyoruz"

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:10 Kaynak: AA
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