Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) Adaletin ancak ulusal ve uluslararası mahkemeler eliyle...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) Adaletin ancak ulusal ve uluslararası mahkemeler eliyle tecelli edeceğine inanıyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:10 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) Adaletin ancak ulusal ve uluslararası mahkemeler eliyle tecelli edeceğine inanıyoruz"
Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı Alışveriş yapan Cuhmurbaşkanı Erdoğan'ın plastik poşet kullanmaması dikkatlerden kaçmadı Erdoğan: Kaşıkçı cinayeti 21. yüzyılın en tartışmalı olayı Sardinya Adası'ndan kum alanlara 3 bin euroya kadar ceza kesiliyor