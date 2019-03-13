Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kaşıkçı Cinayeti) Biz, Takipçisiyiz Gerekirse Uluslararası Mahkemede de Bu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kaşıkçı Cinayeti) Biz, Takipçisiyiz Gerekirse Uluslararası Mahkemede de Bu...

20 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) Biz, takipçisiyiz gerekirse uluslararası mahkemede de bu işin yargılanmasını takip edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) Biz, takipçisiyiz gerekirse uluslararası mahkemede de bu işin yargılanmasını takip edeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:51 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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