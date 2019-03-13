Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kaşıkçı Cinayeti) Biz, Takipçisiyiz Gerekirse Uluslararası Mahkemede de Bu...
20 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) Biz, takipçisiyiz gerekirse uluslararası mahkemede de bu işin yargılanmasını takip edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "(Kaşıkçı cinayeti) Biz, takipçisiyiz gerekirse uluslararası mahkemede de bu işin yargılanmasını takip edeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:51 Kaynak: AA
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