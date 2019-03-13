Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kaşıkçı Cinayeti) Biz, Takipçisiyiz"
20 dakika önce
- 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programına katıldı.
- 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması
ANKARA - Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Beştepe
Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programına katıldı.
(4) Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "(Kaşıkçı cinayeti) Biz, takipçisiyiz gerekirse uluslararası mahkemede de bu işin yargılanmasını takip edeceğiz."
Erdoğan: "Binlerce tır silah verilen YPG'li katiller, Suriye
'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturma hevesine kapılıyorsa bunun müsebbibi terör örgütlerine şaşı bakanlardır."
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:17 Kaynak: AA
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