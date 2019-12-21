Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kasım ayında kurulan şirket sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 10,2... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kasım ayında kurulan şirket sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 10,2... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kasım ayında kurulan şirket sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 10,2...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kasım ayında kurulan şirket sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 10,2 oranında artış kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kasım ayında kurulan şirket sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 10,2 oranında artış kaydetti."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:30 Kaynak: AA
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