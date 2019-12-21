Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kasım ayında kurulan şirket sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 10,2 oranında artış kaydetti."

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