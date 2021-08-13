Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu'dan ayrıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsten halkı selamlaması

Helikopterden detay

Helikopterin havalanması

KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ağustos'ta Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda sel ve su baskınlarının meydana geldiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaptığı incelemelerin ardından Abana ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçeden ayrılırken Cumhurbaşkanlığı otobüsünden vatandaşları selamladı.