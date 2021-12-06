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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a geldi (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a geldi (2)

06.12.2021 20:13

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamad Uluslararası Havaalanı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed Alkuwari, MİT Başkanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanı Piyade Kurmay Albay Bilal Çokay tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a geldi (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a geldi (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a geldi (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a geldi (2)

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a geldi (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a geldi (2) - Son Dakika
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