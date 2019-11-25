Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağa binişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağın hareket etmesi ANKARA – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağa binişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağın hareket etmesi ANKARA – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti

Recep Tayyip Erdoğan, Katar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:39 Kaynak: AA
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