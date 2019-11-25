Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a hareket etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine Katar'a gitti.



Ankara Esenboğa Havalimanından hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakanlar, bürokratlar ve gazeteciler eşlik ediyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin beşinci toplantısına katılacak. - ANKARA