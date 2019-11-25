Son Dakika Haberleri: - Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a hareket etti
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a hareket etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a hareket ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine Katar'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a hareket etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine Katar'a gitti.

Ankara Esenboğa Havalimanından hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakanlar, bürokratlar ve gazeteciler eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmenin ardından Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin beşinci toplantısına katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a hareket etti

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Ankara, Katar, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:56 Kaynak: İHA
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