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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareketinden önce açıklamada bulundu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareketinden önce açıklamada bulundu: (2)

06.12.2021 13:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Özellikle Türk iş adamlarına yönelik Katar'ın yaklaşımları altyapıda, üstyapıda çok çok yüksek rakamlardır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Özellikle Türk iş adamlarına yönelik Katar'ın yaklaşımları altyapıda, üstyapıda çok çok yüksek rakamlardır. Bunların artarak devam edeceğine inancım tamdır. Şu an itibarıyla Türk iş adamlarına verilen Katar'daki işlerin tutarı yaklaşık 15 milyar dolar civarındadır." dedi.

Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı'na katılmak üzere Katar'a yapacağı resmi ziyaretinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ve Katar'ın iki dost ve kardeş ülke olarak yakın iş birliği içinde hareket ederek badireleri aşmayı başardıklarını ifade eden Erdoğan, ekonomiden savunmaya, ticaretten yatırımlara kadar pek çok alanda kazan-kazan temelinde ortaklıklarını güçlendirdiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde açılan Türkiye'nin ilk çinko izabe tesisinin bunun en son örneklerinden biri olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yılda 50 bin ton üretimle başlayıp ilave yatırımlarla önce 120 bin tona, sonra 250 bin ton kapasiteye kadar çıkacak bu tesis, ülkemizin çinko ihtiyacının yarısına yakınını da karşılayacak. Temelini attığımız kurşun, gümüş ve sülfürik asit fabrikalarının da hizmete girmesiyle toplam 7 bin 500 insanımıza Siirt'te istihdam sağlanacak. 2023 yılına kadar toplam bedeli 500 milyon dolara ulaşacak bu yatırımı, Katarlı kardeşlerimizin Türkiye'ye ve Türk ekonomisine güveninin bir tezahürü olarak görüyoruz.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizin üzerinden terörün karanlık gölgesi kalktıkça inşallah bu tür yatırımlar katlanarak artacaktır. Bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla iş birliği yapanların Katar'a ve Katarlı kardeşlerimizin ülkemizdeki yatırımlarına yönelik hazımsızlıklarının sebebi de budur. Esasen bunların asıl rahatsızlığı Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırım çekmesi, Türk ekonomisinin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme temelleri üzerinde yükselmesidir. Yabancı ülke büyükelçiliklerine yazılan şikayet mektuplarında uluslararası basına verilen hezeyan dolu demeçlerde hep bunun işaretlerine şahit oluyoruz."

" Körfez'deki diğer ülkelerle de iş birliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 19 yıldır olduğu gibi gelecekte de sermaye ve yatırım düşmanı mandacılara rağmen Türkiye'yi büyütmeye, güçlendirmeye, bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı yapmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Bu amaç doğrultusunda Katar'ın yanı sıra Körfez'deki diğer ülkelerle de iş birliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Körfez bölgesinde diyalog kapılarının tekrar açılması ve yanlış anlamaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye olarak, hiçbir ayrım yapmadan Körfez'deki kardeşlerimizle olan münasebetlerimizi ortak menfaatlerimiz ve karşılıkla saygı çerçevesinde ilerletmeyi sürdüreceğiz. Doha'daki temaslarımızın, Katar'la olan ilişkilerimizin derinleşmesine önemli katkılarda bulunacağına inanıyorum." diye konuştu.

Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret hatırlatılarak Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilere yönelik değerlendirmeleri sorulan Erdoğan, "Türk yapısı olarak, Türkiye olarak tüm Körfez ülkeleriyle olan birlikteliğimizi, dayanışmamızı bundan sonraki ilişkileri çok daha güçlenerek devam ettirmekten yanayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu konuda muhalefetin rahatsızlıklarını zaten biliyoruz. Bu rahatsızlıklara rağmen, bu ilişkileri devam ettirmekte kararlıyız. Neticede Katar'a yönelik uygulamaya konulan abluka ve müeyyideler bu yılın başından itibaren kaldırıldı. Şu anda Körfez ülkeleri arasında da bir birliktelik, bir beraberlik, dayanışma yeniden tesis edildi. Tüm bölge ülkelerinin de ülkemizin Körfez bölgesinin politikalarına yönelik attığı ve atacağı adımların bunlar bir işaretidir. Muammed bin Zayid'in Türkiye ziyareti bu adımın bir ifadesidir. Nasip olursa şubat ayında yine geniş, kapsamlı bir heyet ile Abu Dabi'ye bir ziyaretimiz olacak. Şu anda ekonomik ilişkilerde atılan adımları daha da etraflıca ele almak suretiyle ve bu konuda gerek Türkiye'de yapılan yatırımlar gerekse BAE'de yapılan ve yapılacak birçok yatırımla bunu perçinleyeceğiz. Şu anda yine bölgenin en güçlü ülkelerinden bir tanesi olan Katar'la zaten attığımız adımlar bunun nişanesidir ve rakamlar öyle ufak rakamlar değil. Çok ciddi yatırımlarla bunu sürdürüyoruz. Özellikle Türk iş adamlarına yönelik Katar'ın yaklaşımları altyapıda, üst yapıda çok çok yüksek rakamlardır. Bunların artarak devam edeceğine inancım tamdır. Bunlar, şu an itibarıyla Türk iş adamlarına verilen Katar'daki işlerin tutarı yaklaşık 15 milyar dolar civarındadır."

Amerika, İngiltere ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin de aralarında bulunduğu 19 ülkenin, Taliban ile ilgili bir açıklama imzalayarak Taliban yönetiminin hükümet görevlileri ve askeri personelle ilgili verdiği sözleri tutmasını istemesiyle ilgili görüşü sorulan Erdoğan, Taliban yönetiminin üst düzey temsilcilerinin bir Türkiye ziyareti olduğunu ve bu ziyarette kendilerinin özellikle de gerek kadınların sosyal hayattaki yeriyle alakalı, gerek çocukların eğitim-öğretimiyle ilgili sözleri olduğunu hatırlattı.

Erdoğan, "Temenni ederiz ki bu sözler tutulur ve bu sözleri tutmak suretiyle de Taliban yönetimi Afganistan'ın dünya ile bütünleşmesi yönünde istikametinde adımlar atar. Bizim de Katar ile olan dayanışmamızda özellikle Taliban yönetiminin Afganistan'da örneğin bir havalimanının yönetimiyle ilgili Türkiye-Katar iş birliğiyle yönetilmesini teklif ediyorlar. Bizler de bunu gündemimize aldık. Bu konuyla ilgili görüşmelerimizi Katar'la da yürütüyoruz. Az önce söylediğim gibi özellikle kadın, çocukların eğitimi, sosyal hayattaki yerleri hassasiyetlerimiz arasındadır." yanıtını verdi.

(Sürecek)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareketinden önce açıklamada bulundu: (2)

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Katar, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareketinden önce açıklamada bulundu: (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareketinden önce açıklamada bulundu: (2) - Son Dakika
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