Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani'yi kabul etti - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani'yi kabul etti
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:24 Kaynak: AA
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