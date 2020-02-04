Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani'yi kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani'yi kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani'yi kabul etti

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani'yi kabul etti, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 2,5 saat süren kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:24 Kaynak: AA
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