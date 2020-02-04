Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı Al Thani'yi kabul etti - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı Al Thani'yi kabul etti
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani'yi kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:14 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani'yi kabul etti. Yaklaşık 2,5 saat süren kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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