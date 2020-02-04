Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı Al Thani'yi kabul etti - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani'yi kabul etti. Yaklaşık 2,5 saat süren kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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ANKARA, -