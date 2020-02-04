Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısını kabul etti - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısını kabul etti
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Thani'yi kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:40 Kaynak: İHA
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