Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısını kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısını kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısını kabul etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Thani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısını kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Thani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabul, yaklaşık 2,5 saat sürdü. Kabule, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

(Derya Yetim/İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:40 Kaynak: İHA
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