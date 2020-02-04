Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısını kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Thani'yi kabul etti.

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