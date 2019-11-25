Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından karşılandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:56 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından karşılandı.
Erdoğan ve Al Sani, Katar Emirlik Divanı'ndaki karşılama töreninin ardından heyetlerini birbirine takdim etti.
Törenden sonra baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Al Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na başkanlık edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim Kayseri'de İYİ Parti'nin standına ve parti binasına saldırı düzenlendi Güleda Cankel'i öldürdüğünü itiraf etti! Katilin ifadesinin detayları ortaya çıktı