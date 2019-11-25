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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından karşılandı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından karşılandı.

Erdoğan ve Al Sani, Katar Emirlik Divanı'ndaki karşılama töreninin ardından heyetlerini birbirine takdim etti.

Törenden sonra baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Al Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na başkanlık edecek.

Türkiye, Katar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:56 Kaynak: AA
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