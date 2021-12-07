Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Thani ile görüştü

Son dakika habere göre - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Thani ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştü.

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