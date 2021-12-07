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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Thani ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Thani ile görüştü

07.12.2021 11:33

Son dakika habere göre - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Thani ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştü.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Thani ile görüştü

DOHA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin Yedinci Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Doha'da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini resmi törenle karşılayan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile törenin ardından ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konuların da ele alınması bekleniyor.

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Thani ile görüştü
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Thani ile görüştü
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Thani ile görüştü
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Thani ile görüştü
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Thani ile görüştü
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Thani ile görüştü
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Thani ile görüştü
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Thani ile görüştü
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Thani ile görüştü
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Thani ile görüştü

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Katar, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Thani ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Thani ile görüştü - Son Dakika
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