Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan - Katar Emiri Al Sani görüşmesi başladı
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan - Katar Emiri Al Sani görüşmesi başladı - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Katar Emiri Al Sani görüşmesi başladı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emirlik Divanı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani tarafında karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Katar Emiri Al Sani görüşmesi başladı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emirlik Divanı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani tarafında karşılandı.

Karşılamanın ardından başbaşa görüşmeye geçildi.


Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Katar, Doha, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:48 Kaynak: DHA
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