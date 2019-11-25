Cumhurbaşkanı erdoğan - katar emiri al sani görüşmesi başladı

Katar Emiri Al Sani görüşmesi başladı

Katar, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emirlik Divanı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani tarafında karşılandı.

Karşılamanın ardından başbaşa görüşmeye geçildi.