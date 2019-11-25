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Cumhurbaşkanı erdoğan - katar emiri al sani görüşmesi başladı

6 saat önce

Katar Emiri Al Sani görüşmesi başladıKatar, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emirlik Divanı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani tarafında karşılandı.

Katar Emiri Al Sani görüşmesi başladı

Katar, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emirlik Divanı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani tarafında karşılandı.

Karşılamanın ardından başbaşa görüşmeye geçildi.

Cumhurbaşkanı erdoğan - katar emiri al sani görüşmesi başladı

Recep Tayyip Erdoğan, Katar, Doha, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:04 Kaynak: DHA
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