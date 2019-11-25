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Cumhurbaşkanı erdoğan - katar emiri al sani görüşmesi başladı 2
6 saat önce
Katar Emiri Al Sani görüşmesi başladıKatar, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emirlik Divanı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani tarafında karşılandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:19 Kaynak: DHA
Katar Emiri Al Sani görüşmesi başladı
Katar, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emirlik Divanı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani tarafında karşılandı.
Karşılamanın ardından başbaşa görüşmeye geçildi.
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