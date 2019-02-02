Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile Telefonda Görüştü
44 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Katar
Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, görüşmede Al Sani'yi, Katar'ın futbolda gösterdiği başarı ve 2019 Asya
Kupası'nda şampiyon olmasından dolayı tebrik etti.
Görüşmede ayrıca, Türkiye-Katar ilişkilerini her alanda daha da güçlendirme kararlılığı teyit edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, yakın temasta olma konusunda mutabık kaldıkları öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:26 Kaynak: AA
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Birlik Çağrısı
Bakan Müjdeyi Verdi! Boron Yüzde 10 İndirimli Satılacak
Erdoğan, Katar Emiri'ni Arayarak Asya Kupası İçin Tebrik Etti
Son Dakika! İsrail'in TIPH Kararına AK Parti'den İlk Yanıt: Yeni Bir Saldırı Planlanıyor