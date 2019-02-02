Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile Telefonda Görüştü

44 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile Telefonda Görüştü, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, görüşmede Al Sani'yi, Katar'ın futbolda gösterdiği başarı ve 2019 Asya Kupası'nda şampiyon olmasından dolayı tebrik etti.


Görüşmede ayrıca, Türkiye-Katar ilişkilerini her alanda daha da güçlendirme kararlılığı teyit edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, yakın temasta olma konusunda mutabık kaldıkları öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:26 Kaynak: AA

Katar, Güncel
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