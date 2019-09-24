Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

1 saat önce

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü, System.String[]

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi.

BM Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Katar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:56 Kaynak: AA
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