Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:17 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüştü.
Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi.
BM Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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