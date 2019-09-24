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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

23 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York'taki temasları kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile BM Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York'taki temasları kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile BM Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeleri sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle ikili görüşmesi kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile BM Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, New York, Katar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:00 Kaynak: İHA
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