Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri, Al Sani ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doha'da Katar Emiri Sayın Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyaretinde bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Doha Eski Uluslararası Havalimanı'nda Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah ile Türk ve Katarlı yetkililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik ziyareti kapsamında Katar Emiri Sayın Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Erdoğan ve Sani'ye heyetleri de eşlik etti. - DOHA