Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Katar ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı ve bölgesel meseleler değerlendirildi. - ANKARA