Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi Telefonla Arayarak Futbolda 2019 Asya Kupası'nda...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi telefonla arayarak futbolda 2019 Asya Kupası'nda şampiyon olmalarından dolayı tebrik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:26 Kaynak: AA
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