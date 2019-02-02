Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi Telefonla Arayarak Futbolda 2019 Asya Kupası'nda...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi Telefonla Arayarak Futbolda 2019 Asya Kupası'nda...

44 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi telefonla arayarak futbolda 2019 Asya Kupası'nda şampiyon olmalarından dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi Telefonla Arayarak Futbolda 2019 Asya Kupası'nda..., System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi telefonla arayarak futbolda 2019 Asya Kupası'nda şampiyon olmalarından dolayı tebrik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:26 Kaynak: AA

Asya, Katar, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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