Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri es-Sani ile telefonda görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri es-Sani ile telefonda görüştü
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:26 Kaynak: AA
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