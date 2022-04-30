Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Es-Sani ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Es-Sani ile telefon görüşmesi yaptı

30.04.2022 18:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Es-Sani ile telefon görüşmesi yaptı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad es-Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad es-Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Katar ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.Görüşmede iki lider, Türkiye-Katar ilişkileri ve bölgeye dair konularda yakın iş birliği ve diyalog içinde olma kararlılığını yineledi.


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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Es-Sani ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika


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