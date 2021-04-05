Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Hamad Al Sani ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Hamad Al Sani ile görüştü
05.04.2021 23:22
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile telefonda görüştü.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı ve bölgesel meseleler değerlendirildi" denildi.
Haber: ANKARA,
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