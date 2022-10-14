Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü

14.10.2022 17:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Katar Emiri Şeyh Temim ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından iki lider, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı ve bazı anlaşmaların imzalanacağı törene katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim onuruna resmi akşam yemeği verecek.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü - Son Dakika
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