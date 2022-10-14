Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından iki lider, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı ve bazı anlaşmaların imzalanacağı törene katılacak.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü - Son Dakika

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