Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü
4 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan'da Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:15 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Tacikistan
'da Katar
Emiri Tamim bin Hamad Al Thani
ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya
'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı 5. Devlet ve Hükümet
Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, zirve katılımcısı ülke liderleriyle ikili görüşmeleri kapsamında Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya geldi.
(İHA)
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