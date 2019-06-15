Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü

4 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan'da Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan'da Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, zirve katılımcısı ülke liderleriyle ikili görüşmeleri kapsamında Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya geldi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:15 Kaynak: İHA
Tamim bin Hamad Al Thani, Tacikistan, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Usta oyuncu Ergün Uçucu, hayatını kaybetti! Alman otomotiv devinin yeni fabrikası için Cumhurbaşkanlığı devreye girdi ABD basını yazdı: F-35'ler savaşamıyor! Akılalmaz hatalar var İki pazarcıyı vuran emekli polis: Şarjör doluydu sadece 5'ini kullandım

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 16:26:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]