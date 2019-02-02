Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile Telefonda Görüştü

56 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile Telefonda Görüştü, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi, Katar'ın futbolda gösterdiği başarı ve 2019 Asya Kupası'nda şampiyon olmasından dolayı tebrik etti.

Görüşmede ayrıca, Türkiye-Katar ilişkilerini her alanda daha da güçlendirme kararlılığı teyit edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim'in yakın temasta olma konusunda mutabık kaldıkları öğrenildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:17 Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Katar, Politika
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