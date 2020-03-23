Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile telefonda görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, korona virüsle mücadelede işbirliği, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, korona virüsle mücadelede işbirliği, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. - İSTANBUL