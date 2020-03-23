Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile telefonda görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile telefonda görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, korona virüsle mücadelede işbirliği, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, korona virüsle mücadelede işbirliği, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:35 Kaynak: İHA
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