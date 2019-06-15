Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü
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Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturum sonrası Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.
Tacikistan
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:32 Kaynak: DHA
'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen Asya
'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet
Başkanları Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturum sonrası Katar
Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.
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