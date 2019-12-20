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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Katar Emirinin annesinin ülkemizden gayrimenkul satın almasına mani yasal...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Katar Emirinin annesinin ülkemizden gayrimenkul satın almasına mani yasal olarak herhangi bir şey söz konusu mu? Yani bunu herhangi bir yerden George, Hans vesaire gelip almaya kalksa herhalde kimsenin sesi çıkmaz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:01 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Katar Emirinin annesinin ülkemizden gayrimenkul satın almasına mani yasal olarak herhangi bir şey söz konusu mu? Yani bunu herhangi bir yerden George, Hans vesaire gelip almaya kalksa herhalde kimsenin sesi çıkmaz" dedi. - ANKARA
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