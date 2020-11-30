Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Katar ile) Bu anlaşmadan sonra Türkiye Varlık Fonu'nun Borsa İstanbul'daki payı yüzde 80,6'dır" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Katar ile) Bu anlaşmadan sonra Türkiye Varlık Fonu'nun Borsa İstanbul'daki payı yüzde 80,6'dır"
30.11.2020 20:52
-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısında konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısında konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (6)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " (Katar ile) Bu anlaşmadan sonra Türkiye Varlık Fonu'nun Borsa İstanbul'daki payı yüzde 80,6'dır, yani 1 yıl öncesiyle aynıdır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbecilerden arınıp, vatan savunmasına sıkı sıkıya sarılan ordusuna hakaret edenleri bu millet affetmez."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkesinin felaketinden kendine iktidar çıkarmaya çalışanları bu millet affetmeyecektir."
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 30 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 31 bin 219 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altına yeni tedbir! Toplu taşıma kullanamayacaklar Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında anasınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecek Son Dakika: Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı EDHO dizisi ekibine saldıran şüphelilerden kafa karıştıran ifade: Mağdur biziz, Oktay Kaynarca ölümle tehdit etti İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı