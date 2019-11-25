Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabı üzerinden ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere gittiği, Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştı" ifadelerini kullandı.


Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Katar, Doha, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:15 Kaynak: DHA
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