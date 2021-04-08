Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı zirvede yerli aşıyla ilgili konuştu: Tüm insanlığın istifadesine sunacağız - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Teşkilatı 10. Zirve toplantısına canlı bağlantı ile katıldı. Konuşmasının başında D-8'in kuruluşuna öncülük eden merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı rahmetle yad eden Erdoğan, D-8'in bugünlere gelmesinde emeği olan tüm siyaset ve devlet adamlarına şükranlarını sundu.

Son bir yıldır korona virüs salgını nedeni ile küresel çapta bir imtihan ile karşı karşıya olunduğunun altını çizen Erdoğan, şimdiye kadar 192 ülkede yaklaşık 3 milyon insanın hayatına mal olan bu salgının dünya genelinde birçok çarpıklığı gün yüzüne çıkardığını söyledi.

"YAPTIĞIMIZ TIBBİ YARDIMLARLA DAYANIŞMAMIZI ORTAYA KOYDUK"

Salgınla mücadelede ilk günden beri uluslararası iş birliğinin önemine ve zaruretine dikkat çektiklerini vurgulayan Erdoğan, "Vatandaşlarımıza en ileri sağlık hizmetlerini sunarken dost ve kardeş ülkeleri de asla kaderlerine terk etmedik. 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa gönderdiğimiz tıbbi yardımlarla bu zor dönemde dayanışmamızı açıkça ortaya koyduk. G-20 üyesi olarak salgının küresel düzeyde borç krizine dönüşmemesi için en yoksul ülkelere yönelik borç ödemelerinin ertelenmesi girişiminin başlatılmasını ve bilahare süresinin uzatılmasını destekledik. IMF ve Dünya Bankası gibi platformlarda bu amaçla başlatılan çalışmalara katkı sağladık" dedi.

"YERLİ AŞIMIZI TÜM İNSANLIĞIN İSTİFADESİNE SUNACAĞIZ"

Virüse karşı en büyük güç olan aşı meselesinin çıkarlara ve kar hırsına kurban edilmemesi gerektiğini açıkça ifade ettiklerini hatırlatan Erdoğan, "Türkiye olarak halihazırda insan deneylerini yaptığımız yerli aşımızı süreçlerin tamamlanmasını müteakip kimsenin geri bırakılmaması ilkesi ile tüm insanlığın istifadesine sunacağız. Covid-19 hastalığını kurban verdiğimiz tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbimden bizi ve tüm insanlığı bu musibetten biran önce kurtarmasını niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.