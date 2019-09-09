Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Katılım finansı, bankacılık sisteminin faiz oranlarıyla hareket etmemelidir.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Katılım finansı, bankacılık sisteminin faiz oranlarıyla hareket etmemelidir.

38 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Katılım finansı, bankacılık sisteminin faiz oranlarıyla hareket etmemelidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Katılım finansı, bankacılık sisteminin faiz oranlarıyla hareket etmemelidir. Eğer onunla hareket ederse bunun adı aldatmaca olur. Böyle bir şeye asla fırsat verilmemeli"

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:56 Kaynak: AA
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