Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Katılım finansı, bankacılık sisteminin faiz oranlarıyla hareket etmemelidir.
38 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Katılım finansı, bankacılık sisteminin faiz oranlarıyla hareket etmemelidir.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:56 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Katılım finansı, bankacılık sisteminin faiz oranlarıyla hareket etmemelidir. Eğer onunla hareket ederse bunun adı aldatmaca olur. Böyle bir şeye asla fırsat verilmemeli"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken "28 Şubat" vurgusu Fazıl Say, aylar sonra Erdoğan eleştirilerine cevap verdi İbrahim Tatlıses, neden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında durduğunu açıkladı Erdoğan: Katılım finansı bankacılık sisteminin faiz oranıyla devam etmemeli