Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaymakamlarımızın Haftanın 7 Günü Milletimizle İç İçe Olmasını İstiyoruz"...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaymakamlarımızın Haftanın 7 Günü Milletimizle İç İçe Olmasını İstiyoruz"...

1 saat önce

IHAAW134232-SIY/30-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaymakamlarımızın haftanın 7 günü milletimizle iç içe olmasını istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
IHAAW134232-SIY/30-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaymakamlarımızın haftanın 7 günü milletimizle iç içe olmasını istiyoruz" dedi. 30.01.2019 13: 42: 32 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:48 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinema Sektörü Temsilcilerini Kabul Etti Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fazıl Say Konserinden Gurur Duydum

Canilerin, Genç Çifti Öldüresiye Dövdüğü Anları Kamera Kaydetti Reynmen'ın, Ünlü Komedyen Cem Yılmaz'ın Akrabası Olduğu Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 15:45:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaymakamlarımızın Haftanın 7 Günü Milletimizle İç İçe Olmasını İstiyoruz"...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]