Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaymakamlarımızın Haftanın 7 Günü Milletimizle İç İçe Olmasını İstiyoruz"...
1 saat önce
IHAAW134232-SIY/30-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaymakamlarımızın haftanın 7 günü milletimizle iç içe olmasını istiyoruz" dedi.
IHAAW134232-SIY/30-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Kaymakamlarımızın haftanın 7 günü milletimizle iç içe olmasını istiyoruz" dedi. 30.01.2019 13: 42: 32 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:48 Kaynak: İHA
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