Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kaynakların verimli kullanımı ve tasarruf temelli bütçe yönetiminde...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kaynakların verimli kullanımı ve tasarruf temelli bütçe yönetiminde kararlıyız."
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:03 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kaynakların verimli kullanımı ve tasarruf temelli bütçe yönetiminde kararlıyız."
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