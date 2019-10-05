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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kaynakların verimli kullanımı ve tasarruf temelli bütçe yönetiminde...

11 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kaynakların verimli kullanımı ve tasarruf temelli bütçe yönetiminde kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kaynakların verimli kullanımı ve tasarruf temelli bütçe yönetiminde kararlıyız."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:03 Kaynak: AA
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