Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de
3 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting için geldiği Kayseri'de vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting için geldiği Kayseri'de vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin mitingi için havayolu ile Kayseri'ye geldi. Erkilet Havaalanı'na iniş yapan Erdoğan, yoğun güvenlik önlemleri arasında otobüsle mitingin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na geçti. Erdoğan'a güzergah boyunca vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol üzerinde kendisini karşılayan vatandaşlara hediye dağıttı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:58 Kaynak: İHA
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