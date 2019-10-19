Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve mitinge katılmak üzere Kayseri'ye geldi.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:20 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve mitinge katılmak üzere Kayseri'ye geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de mitinge katılmak üzere kente geldi. Havaalanından hareket eden Erdoğan, yol kenarında kendisini bekleyen vatandaşları görünce otobüsü durdurarak vatandaşlarla selamlaştı ve çocuklara oyuncak hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra yoğun güvenlik önlemleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne hareket etti.
(Ali Göç/İHA)
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