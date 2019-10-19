Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve mitinge katılmak üzere Kayseri'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve mitinge katılmak üzere Kayseri'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de mitinge katılmak üzere kente geldi. Havaalanından hareket eden Erdoğan, yol kenarında kendisini bekleyen vatandaşları görünce otobüsü durdurarak vatandaşlarla selamlaştı ve çocuklara oyuncak hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra yoğun güvenlik önlemleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne hareket etti.

(Ali Göç/İHA)

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:20 Kaynak: İHA
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