Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaştı, çocuklara oyuncak hediye ettiKAYSERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitinge katılmak üzere Kayseri'ye geldi.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:44 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaştı, çocuklara oyuncak hediye etti
KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitinge katılmak üzere Kayseri'ye geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de mitinge katılmak üzere kente geldi. Havaalanından hareket eden Erdoğan, yol kenarında kendisini bekleyen vatandaşları görünce otobüsü durdurarak vatandaşlarla selamlaştı ve çocuklara oyuncak hediye etti.
Erdoğan daha sonra yoğun güvenlik önlemleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne hareket etti.
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