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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'deki Hastane Açılış Törenine Telefon Bağlantısıyla Katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'deki Hastane Açılış Törenine Telefon Bağlantısıyla Katıldı

05.07.2021 09:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'deki Hastane Açılış Törenine Telefon Bağlantısıyla Katıldı, System.String[]

ERÜ Kanka Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi açıldı.

ERÜ Kanka Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi açıldı. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefon bağlantısı ile katıldı.

Hayırseverler tarafından yapımı gerçekleştirilen Erciyes Üniversitesi (ERÜ) KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon ile bağlandı. Törende AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin konuşması sırasında törene telefon ile bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayırseverler Süleyman Çetinsaya, Harun Yavuz ve Abdullah Gülsoy başta olmak üzere tüm hayırseverlere teşekkür ederek şunları kaydetti: "Gereken kadroların tahsisi ve diğer ihtiyaçların giderilmesiyle hastanemizin çok yakın bir zamanda bölgemizdeki, hatta dünyadaki tüm çocukların umudu haline geleceğine yürekten inanıyorum. "

Vali Şehmus Günaydın ise konuşmasında, hastanenin yapımında emeği geçen hayırseverlere teşekkür ederek, "Açılışı gerçekleştirilen hastane tüm hayırseverlerimizin eseridir. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun "diye konuştu.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de konuşmasında kamu hizmetinde binlerce temel atma ve açılış törenine katıldığını ama bugünkü kadar güzel, anlamlı ve duygulu bir ortamı çok yaşamadığını düşündüğünü söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise " Herkesin şehri kendine güzel, ama bizim şehrimiz bir başka güzel. Hayırseverler şehri. O açıdan Kayserili hemşerilerimizle gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında açılışı gerçekleştirilen hastanenin JACIE standartlarında çocuk kemik iliği nakli yapabilen Türkiye'nin ilk merkezi olacağını belirtti. Rektör Çalış, "16 Nisan 2018 tarihinde üniversitemiz ve KANKA arasında imzalanan protokolle; 10 bin metrekare kapalı alanda 5 katlı olarak inşa edilen ve 4 merkezden oluşan, sadece şehrimize değil, bölgemize ve ülkemize hizmet edecek önemli bir tedavi merkezi olan Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanemizin bugün açılışını gerçekleştirmekteyiz. Ülkemizin en büyük Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi olacak olan hastanemiz 60 servis odası ile modern şartlarda hastalarımıza hizmet verecektir. Ülkemizde çocuk kemik iliği nakilleri için JACIE (Joint Accreditations Comittee of ISCT and EBMT) akreditasyonu almış ilk ve tek merkez olarak hizmete geçecek bu hastanemiz JACIE standartlarında çocuk kemik iliği nakli yapabilen Türkiye'nin ilk merkezi olacaktır" dedi.

Hayırsever Harun Yılmaz ve Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin ise yaptıkları konuşmalarda güzel bir hayır işi ile hastanenin yapımına destek vermekten mutlu olduklarını söylediler. Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı ve Kansere Karşı Birlikte Derneği Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükçü de konuşmasında açılışı gerçekleştirilen hastane hakkında bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, tarafından hastanenin yapımına emeği geçenlere plaket takdim edildi. Plaket törenin ardından protokol tarafından hastanenin açılış kurdelesi kesildi. Haber Merkezi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'deki Hastane Açılış Törenine Telefon Bağlantısıyla Katıldı

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'deki Hastane Açılış Törenine Telefon Bağlantısıyla Katıldı - Son Dakika


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